W gm. Jastrzębia nie powstanie otwarta strzelnica. „Nie spodziewałem się sukcesu” Katarzyna Czarkowska 25.07.2023 20:42 W gminie Jastrzębia w najbliższym czasie nie powstanie otwarta strzelnica. Taką decyzję podjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które podtrzymało opinie władz gminy. – Nie spodziewałem się tak spektakularnego naszego sukcesu – przyznaje wójt Wojciech Ćwierz.

Nie będzie strzelnicy w Jastrzębiu (autor: Pixabay)

To wygrana mieszkańców gminy Jastrzębia, którzy sprzeciwiali się powstaniu w ich okolicy otwartej strzelnicy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podzieliło opinie władz gminy o niezasadności pojawienia się tego typu obiektu.

– Nie spodziewałem się tak spektakularnego naszego sukcesu, ponieważ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości utrzymało moją decyzję, więc jest ona ostateczna. To otarło się już o inne orzeczenia NSA, gdzie główny argument jest taki, że to obiekt budowalny, w związku z tym muszą być spełnione przepisy dotyczące prawa budowlanego – mówi wójt gminy Jastrzębia Wojciech Ćwierz.

Przedsiębiorcy pozostało jedynie szukać innej lokalizacji lub skierować sprawę do sądu. Zdaniem włodarza gminy pozew jest jednak bardzo realny.

– Obserwując jego zapalczywość i złożenie do SKO odwołania z 30 załącznikami, myślę, że będzie konsekwentny w tym swoim uporze i pójdzie do sądu. Postępowanie sądowe trwałoby latami, bo my też byśmy nie ustąpili, ale inwestor zawsze może próbować innej lokalizacji – dodaje wójt.

Co ważne, w przypadku wyboru innej lokalizacji inwestor również będzie musiał spełnić określone warunki.

