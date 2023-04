Białe dni przed świętami wielkanocnymi. Będzie i deszcz, i śnieg [PROGNOZA] Adam Abramiuk 06.04.2023 06:24 Pogoda na Mazowszu zamiast wielkanocnej, bardziej będzie przypominała okres Bożego Narodzenia. Temperatura w regionie nie przekroczy 5 stopni, spadnie też śnieg. Rozpogodzi się dopiero w Niedzielę Wielkanocną.

Jaka pogoda przed świętami? (autor: IMGW)

Czwartek w całym regionie utrzymywać się będzie zachmurzenie, pojawią się też opady.

– Strefa frontu w czwartek będzie się przemieszczać ze wschodu na zachód Mazowsza, przez co opady śniegu przechodząco stopniowo od wschodu w deszcz ze śniegiem, a na wschodzie Mazowsze również w deszcz, na południu opadów będzie najwięcej, nawet do ok. 5–7 centymetrów śniegu – mówi Jakub Gawron z IMGW.

Z kolei w samej Warszawie zachmurzenie duże i całkowite oraz opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Możliwe przejściowe utworzenie się pokrywy śnieżnej do około 2–3 cm. Drogi i chodniki będą śliskie. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie nadal duże. Podobna aura także w kolejne dni.

– Od piątku pogoda zacznie się stabilizować, ale niestety nie będzie to ładna pogoda, ponieważ będzie dominować zachmurzenie duże, wstąpią opady deszczu i tak będzie aż do Niedzieli Wielkanocnej – dodaje meteorolog.

Sama Wielkanoc nieco cieplejsza, bo do 11 stopni, ale z dużym zachmurzeniem.

Czytaj też: Ruszyły zapisy na tegoroczny Bieg Konstytucji 3 Maja