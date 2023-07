Problemy producentów zbóż. „Rolnictwo w Polsce będzie się powoli zwijało” RDC 28.07.2023 17:35 Rolnicy i producenci zbóż chcą przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy. Twierdzą, że tamtejsze ziarna zalewają polski rynek, co sprawia, że produkcja przestaje być opłacalna. – Zboże można sprzedać, ale po tak niskich cenach, które nie gwarantują żadnej opłacalności produkcji – mówi producent zbóż i rzepaku z powiatu siedleckiego Krzysztof Ginter.

Polskie rolnictwo jest w kropce? (autor: Pexels)

Producenci zbóż liczą straty i z niepokojem czekają na decyzje w sprawie importu ukraińskiego zboża. Tranzytem trafia ono na zachód, skąd i tak można je kupić do Polski. W efekcie ceny na naszym rynku są dramatycznie niskie.

– Zboże można sprzedać, ale po tak niskich cenach, które nie gwarantują żadnej opłacalności produkcji. Teraz do produkcji zboża trzeba dokładać. Koszt wyprodukowania pszenicy konsumpcyjnej wynosi 1000–1100 złotych, a za tonę można otrzymać 800 złotych, co oznacza, że do tony trzeba dołożyć 200–300 złotych – mówi producent zbóż i rzepaku z powiatu siedleckiego Krzysztof Ginter.

Mimo niskich cen wielu rolników decyduje się na sprzedaż swoich zbiorów.

– Z moich obserwacji wynika, że mniejsi rolnicy sprzedają. Są spanikowani po ubiegłorocznym spadku cen i sprzedają za co się da. Ja wszystko magazynuję. Mam nadzieję, że te ceny pójdą w górę – dodaje Ginter.

Z drugiej strony są rolnicy, którzy posiadają jeszcze ubiegłoroczne zbiory.

– Myślę, że ubiegłoroczna nadwyżka nałoży się na tegoroczne zbiory w ilości 2–3 milionów ton w ujęciu krajowym – przewiduje Marcin Gryn z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Co z polskim rolnictwem?

Ginter dodał również, że jeśli ukraińskie zboża, ale i inne produkty, jak owoce, będą dalej zalewać rynek, polscy producenci mogą zacząć likwidować gospodarstwa.

– Rolnictwo w Polsce będzie się powoli zwijało. Nie ma z czego dokładać. Nie ma już środków na odtworzenie produkcji. Środki do produkcji podrożały nawet o kilkaset procent. Choć spadły ceny nawozów, to jest dalej o sto procent więcej niż przed wojną na Ukrainie – zauważa.

To zaś odbije się na cenach w sklepach. W górę mogą pójść ceny chleba, ale także takich produktów jak mąki czy makarony.

Dodatkowym problemem jest także pogoda. Deszcze skutecznie komplikują żniwa, a im więcej wody dostanie się do ziaren, tym bardziej ich jakość spada.

– Jeżeli taka sytuacja będzie trwałą dłuższy czas, polskie gospodarstwa staną się nierentowne i będą bankrutować, a Polska stanie się importerem żywności. W tej chwili jesteśmy eksporterem, czyli mamy nadwyżkę żywności na rynku, mamy żywność dobrej jakości i w dobrej cenie, ale to się może zmienić. Najbardziej odczuje to konsument, który będzie miał żywność bardzo drogą i niewiadomego pochodzenia – dodaje Ginter.

W efekcie zboża konsumpcyjnego na rynku będzie mniej, a konsumenci mogą odczuć wzrost cen.

Zakaz importu zboża ukraińskiego

Jak zaznacza Marcin Gryn, utrzymanie zakazu importu ukraińskiego zboża po 15 września do Polski to minimum, którego oczekują producenci.

– Jeżeli ograniczymy produkcję do takiego stopnia, że nie będziemy samowystarczalni, stworzymy dla nas nie tylko zagrożenie ekonomiczne, ale także zagrożenie naszej suwerenności jako państwa. Będziemy wówczas uzależnieni od dostaw żywności z zewnątrz – mówi.

Zakaz importu zbóż z Ukrainy na polski rynek obowiązuje do 15 września. Rząd zapowiada, że przedłuży go nawet bez zgody Unii Europejskiej. Podobny zakaz obowiązuje też w Bułgarii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech.

Czytaj też: Polska skarży Niemcy do KE za przywiezione nielegalnie z tego kraju odpady