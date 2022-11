IMGW: zima przyszła na krótko. Na początku tygodnia wróci jesienna pogoda RDC 20.11.2022 10:33 W niedzielę na północy kraju może jeszcze spaść śnieg i będą utrzymywać się ujemne temperatury. Jak powiedział Jakub Gawron, synoptyk IGMW-PIB, już na początku tygodnia wróci do nas typowo jesienna pogoda z niewielkimi dodatnimi temperaturami w ciągu dnia.

Od początku tygodnia powrót jesiennej pogody (autor: IMGW/Twitter)

Jak powiedział Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę zima zacznie wycofywać się z Polski. Większe opady śniegu spodziewane są tylko na północy kraju, podobnie jak temperatury poniżej zera stopni Celsjusza.

- Po chwilowym ataku zimy, w niedzielę pogoda zacznie się poprawiać. Pogodnie będzie w południowo-zachodniej Polsce i w centrum. Na północy i północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, w północnej połowie kraju, możliwe są opady śniegu. Na krańcach południowych i południowo-wschodnich będą to już zdecydowanie słabsze opady. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od minus 4 do minus 1 stopnia na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze Polski będzie to od zera do plus trzech stopni - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W poniedziałek zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W nocy na południu i południowym wschodzie kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscowymi, słabymi opadami śniegu, które mogą dać maksymalnie do 2 cm pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od minus 7 stopni na południowym zachodzie, minus 6 na północnym wschodzie, do minus 1 nad morzem. W kotlinach sudeckich prognozowane są lokalne spadki do minus 11 stopni. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.

