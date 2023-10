Ochłodzenie na Mazowszu. W tym tygodniu możliwe opady deszczu ze śniegiem Cyryl Skiba 17.10.2023 12:04 Będą temperatury ujemne — synoptycy zapowiadają ochłodzenie w województwie mazowieckim. W weekend możliwe są opady deszczu ze śniegiem. W pierwszej połowie tygodnia przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. Wystąpić mogą również przygruntowe przymrozki.

Ochłodzenie na Mazowszu (autor: pexels)

Pogoda nie będzie nas rozpieszczać w tym tygodniu — towarzyszyć będzie deszcz i niskie temperatury. W weekend możliwe nawet opady deszczu ze śniegiem.

Synoptyk Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje jak zapowiada się prognoza na pierwszą połowę tygodnia.

— Przeważać będzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatury minimalne od jednego do trzech stopni. Możliwe przygruntowe przymrozki do minus jednego stopnia. W nocy silne zamglenia i mgły do dwustu metrów. W ciągu dnia na ogół pogodnie, z temperaturą maksymalną od dziesięciu do dwunastu stopni — podaje Prasek.

Ochłodzenie na Mazowszu

Druga połowa tygodnia zapowiada się znacznie chłodniejsza.

— Będzie przeważało zachmurzenie duże. Możliwe opady deszczu, a w weekend nawet deszczu ze śniegiem. Temperatury minimalne od minus dwóch do pięciu stopni na południu województwa. Temperatury maksymalne od trzech stopni do dziewięciu. Wiatr na ogół umiarkowany i dość silny, porywisty — informuje Prasek.

Od przyszłego tygodnia maksymalne temperatury wyniosą około 8 stopni.

