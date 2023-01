Gospodynie zaśpiewają dla dzieci. Charytatywny koncert na rzecz hospicjum 14.01.2023 15:45 W powiecie siedleckim zaśpiewają prosto z serca. Koło Gospodyń Wiejskich Domanice i Okolice zaprasza w sobotę na charytatywny koncert kolęd. Będzie można usłyszeć także najpiękniejsze pastorałki.

Koło Gospodyń Wiejskich Domanice i Okolice (autor: fb/ Koło Gospodyń Wiejskich Domanice i Okolice)

W sumie wystąpi ponad 40 wykonawców - mówi przewodnicząca Renata Okrzejska.

- Koncert charytatywny jest na rzecz hospicjum domowego. W tym roku to koncert kolędowy. Oprócz naszego koła gospodyń, naszych członkiń zaproszone są dzieci do udziału w tym koncercie. Będą to dzieci z naszej parafii Domanice, a także 10-letnia dziewczynka z zaprzyjaźnionego koła z Rakowca - zachęca przewodnicząca.

Będą tradycyjne kolędy i pastorałki ale też pieśni góralskie.

Koncert odbędzie się w sali widowiskowej Urzędu Gminy Domanice.

Czytaj też: Nowości w siódmej edycji budżetu obywatelskiego w Siedlcach