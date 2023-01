Gimbusy wrócą na Mazowsze. 46 gmin dostanie pieniądze na zakup autobusów szkolnych Przemysław Paczkowski 12.01.2023 10:04 Radni sejmiku Mazowsza mają głosować nad uchwałą dotyczącą pieniędzy na zakup autobusów szkolnych w przyszłym tygodniu. Każdy z samorządów, który złożył wniosek ma otrzymać po ok. 300 tys. złotych.

Gimbusy wrócą na Mazowsze (autor: Cezary p, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

- W wielu gminach dla ucznia dojazd do szkoły to olbrzymie wyzwanie - mówi rzeczniczka sejmiku Marta Milewska.

- Zgłosiło się do nas 46 samorządów. W najbliższy wtorek radni województwa podejmą ostateczna decyzję. W sumie ponad 13 milionów złotych, które Samorząd Województwa Mazowieckiego chce przeznaczyć na ten cel - zaznacza rzeczniczka.

Milewska dodaje, że w wielu mazowieckich miejscowościach odległość z domu do szkoły to nawet kilka kilometrów.

Gimbusy - reaktywacja!

We wtorek @SejmikMaz przyzna 46 gminom dotacje na zakup szkolnych autobusów. To jedyny taki program w Polsce. pic.twitter.com/EcKM1Sxrrj — Ludwik Rakowski (@LudwikRakowski) January 11, 2023

- Z jednego nowego autobusu szkolnego w naszej gminie skorzysta nawet 150 uczniów - mówi burmistrz Gąbina, Krzysztof Jadczak.

- Jest to bardzo duża pomoc przy takiej liczbie placówek, a mamy ich w gminie 11, to jest bardzo konieczne żeby sprawny dowóz był zabezpieczony przez gminę dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół. W przypadku całej naszej gminy dowozimy około 700 uczniów - wyjaśnia.

Z programu skorzystają zarówno mniejsze gminy jak Kosów Lacki czy Wiskitki, ale też większe jak Radom czy Otwock.

