GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami i mgłą RDC 23.12.2022 17:11 W piątek o godz. 16:00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Sytuacja na drogach przed świętami (autor: GDDKiA Warszawa)

GDDKiA przekazała, że opady deszczu i mżawki występują na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Mgła występuje na terenie województw: podlaskiego, pomorskiego, warmińsko–mazurskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w tych rejonach.

Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na południu i południowym wschodzie większe przejaśnienia oraz lokalne rozpogodzenia. Opady deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju; lokalnie opady mżawki; wysoko w górach okresami opady śniegu. Na północnym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura maksymalna od 2, 3 stopni na wschodzie, około 5 st. w centrum, do 9 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na południowym zachodzie okresami w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, a w Tatrach do 85 km/h.

W związku z wyjazdami🚙 na święta🎄, wzrasta natężenie ruchu na drogach krajowych. Spowolnienia występują na #S2 w rej. w. Opacz; #S8 Opacz-Janki oraz #S8 Trasa Toruńska i Trasa AK. Życzymy bezpiecznych podróży oraz zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. #mazowieckie pic.twitter.com/7WbKORVYZ5 — GDDKiA Warszawa (@GDDKiA_Warszawa) December 23, 2022

