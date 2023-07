Ekstremalnie wysokie temperatury. W weekend ostrzeżenia przed upałami w całej Polsce RDC 14.07.2023 10:31 W weekend pomarańczowe alerty, czyli ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem mają obowiązywać w całej Polsce z wyjątkiem województw nadmorskich. W centrum kraju może być nawet 36 stopni.

Upalny weekend na Mazowszu (autor: Taktoperz77, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę i w niedzielę wskazania termometrów w wielu regionach kraju poszybują powyżej 30 stopni.

- Na przeważającym obszarze kraju pogodnie. Przelotny deszcz i lokalnie burze możliwe są tylko na południu Polski. Temperatura maksymalna w sobotę od 26 stopni na północnym wschodzie do 31 na południowym zachodzie, a niedzielę od 30 st. na Suwalszczyźnie do 35 st. nie tylko na zachodzie czy południu kraju, ale również w centrum - zapowiedzieli synoptycy.

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski sprecyzował, że spodziewać się można nie tylko "piekielnego gorąca”, czyli ekstremalnie wysokich temperatur w dzień, ale także tzw. tropikalnej nocy z temperaturą powyżej 20 stopni.

IMGW planuje wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia przed upałem dla niemal całej Polski, z wyjątkiem województw nadmorskich. Zgodnie z prognozami strefa ekstremalnego gorąca będzie się przemieszczać.

W zachodniej połowie Polski najgoręcej będzie w sobotę, a we wschodniej w niedzielę. W niektórych regionach, przede wszystkim w woj. lubelskim i podkarpackim, ostrzeżenia o upałach mają być utrzymane także na początku przyszłego tygodnia.

Ważna woda i unikanie słońca



Zapytaliśmy więc specjalistę, jak zadbać o zdrowie w tak trudnym czasie.



- Jeśli możemy, unikajmy długiego przebywania na słońcu - mówi prof. kardiologii Artur Mancarz. - Jest ryzyko zmian skórnych które pojawiają się przy dużym nasłonecznieniu. Podczas upału człowiek może się łatwo odwodnić. Powinniśmy pić wodę bo to najlepszy sposób nawadniania się - podkreśla.

- Przypilnujmy nasze babcie i dziadków - apeluje Mancarz. - Głównie odwodnienie to problem osób starszych. U osób młodych mają ośrodek pragnienia wystarczająco sprawny i nie dopuszcza on do odwodnienia. Osoby starsze natomiast mogą przeoczyć zapotrzebowanie organizmu na wodę, dlatego przypominajmy im - zaznacza.

Na odwodnienie szczególnie powinny uważać osoby z problemami sercowo-naczyniowymi. - Odwodnienie przyspiesza rytm serca. Dla osób z miażdżycą zmiana rytmu serca może wywołać powikłania kardiologiczne, bóle wieńcowe, zmiany zakrzepowe - ostrzega.

Możliwe są także burze z gradem. Taka pogoda ma być co najmniej do poniedziałku.

