Dziś sklepy są otwarte. Niedziela handlowa przypadnie też 17 grudnia RDC 10.12.2023 10:33 Dziś w niedzielę, 10 grudnia sklepy są otwarte, następna handlowa niedziela przypada 17 grudnia 2023 r. Ma to związek z nowelizacją ustawy uchwalonej przez Sejm dotyczącej handlu w niedziele. Według nowych przepisów jeśli Wigilia przypada w niedzielę, to tego dnia obowiązuje zakaz handlu.

Sklep (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Od wtorku, 5 grudnia br. obowiązują przepisy noweli ustawy dot. handlu w niedziele. Zgodnie z nimi, jeśli Wigilia przypada w niedzielę, to tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu; będzie on mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające 24 grudnia. W tym roku to 10 i 17 grudnia.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

