Dziś najcieplejszy dzień od początku roku. Synoptycy: od jutra znaczne ochłodzenie Adam Abramiuk 01.06.2023 08:01 Tak gorąco jeszcze nie było! Dziś najcieplejszy dzień od początku roku. W centrum Mazowsza będzie nawet 25 stopni Celsjusza. Po ciepłym czwartku, czeka nas jednak ochłodzenie.

Dziś najcieplejszy dzień od początku roku. Synoptycy: od jutra znaczne ochłodzenie (autor: Ewelina Lach/UM Warszawa)

Czwartek z rekordem temperatury w tym roku - w centrum Mazowsza ma być nawet 25 stopni Celsjusza. Kolejne dni będą natomiast chłodniejsze.

- W nocy z czwartku na piątek nad Mazowszem przemieści się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którą zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dlatego też w piątek na północy Mazowsza od 17 stopni Celsjusza do jedynie 20 stopni w centralnej i południowej części województwa - mówi meteorolog IMGW Jakub Gawron.





Weekend zapowiada się niezbyt pogodny.

- Sobota będzie najchłodniejszym dniem. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna może obniżyć się nawet do dwóch stopni Celsjusza, a przy gruncie pojawią się przymrozki. W ciągu dnia od 17 do 18 stopni Celsjusza. W niedzielę już nieco cieplej - od 19 do 21 stopni Celsjusza - dodaje synoptyk.





Taka pogoda ma utrzymać się także na początku przyszłego tygodnia.

