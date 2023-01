Dziadek Mróz na feriach. Wróci na Mazowsze dopiero w lutym Adam Abramiuk 11.01.2023 11:17 Nie możemy liczyć na szybki powrót zimy. Styczeń na Mazowszu zaczął się z temperaturą blisko 10 stopni Celsjusza. Synoptycy oceniają, że temperatura spadnie poniżej zera dopiero w przyszłym tygodniu i tylko w nocy.

Czy zima wróci? (autor: PAP/Grzegorz Momot)

Zima z prawdziwego zdarzenia może wrócić, ale dopiero w lutym. Nowy rok na Mazowszu zaczął się temperaturami blisko 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Tak będzie jeszcze do weekendu.

– Niewielkie ochłodzenie dopiero w kolejnym tygodniu – mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – Od wtorku 17 stycznia, aż do wtorku 24 stycznia temperatura maksymalna powietrza cały czas dodatnia. Może do Polski dotrzeć nieco chłodniejsze powietrze, które spowoduje, że przynajmniej w nocy będą wartości ujemne ale te wartości będą od minus 3 we wschodniej części województwa do minus 1 w zachodniej – informuje Walijewski.

Miejscami mogą pojawić się niewielkie opady śniegu.

– Prawdziwa zima może powrócić jednak w lutym – dodaje Walijewski. – Ma być w województwie mazowieckim z taką temperatura jak ostatnie 30 lat, czyli w normie. Mogą pojawiać się wartości ujemne, nawet do minus 20 stopni Celsjusza. Tego można spodziewać się szczególnie w nocy ale tutaj też synoptycy mówią, że jeżeli taka sytuacja będzie to bardzo krótkotrwała – mówi Walijewski.

Wtedy będą też szanse na śnieg. – Jeżeli śnieg się pojawi, to może być taka sytuacja jak była w grudniu czyli epizod. Pojawi się pokrywa śnieżna, może być nawet powyżej 10 centymetrów ale za chwilę się roztopi – dodaje Walijewski.

W marcu na Mazowszu już wyższa temperatura. Prognozy zapowiadają, że miesiąc będzie deszczowy.

