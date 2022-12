Droga wojewódzka do Wołomina zostanie rozbudowana Adam Abramiuk 13.12.2022 13:06 Jest zgoda na rozbudowę drogi wojewódzkiej 634 do Wołomina. Na remont trasy przebiegającej przez Zielonkę i Kobyłkę kierowcy czekają od wielu lat. Pierwsze zapowiedzi padły już na początku tego roku.

Droga wojewódzka do Wołomina zostanie rozbudowana (autor: TAK dla dwupasmowej 634/Facebook)

Droga wojewódzka nr 634 do Wołomina zostanie rozbudowana. Pierwsze zapowiedzi o tym pojawiły się niemal rok temu, ale pojawiły się wówczas odwołania od mieszkańców, którzy nie zgadzali się z proponowanymi rozwiązaniami.

– Musieliśmy wstrzymać wszelkie działania zmierzające do realizacji tej inwestycji do momentu rozstrzygnięcia przez ministra rozwoju i technologii. Taką decyzję ministra otrzymaliśmy w ostatnich dniach. Aktualnie nasz wydział merytoryczny przygotowuje prace niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania – informuje Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Przebudowa dotyczy w sumie dziesięciu kilometrów. – W pierwszym etapie prace będą prowadzone na odcinku pięciu kilometrów od skrzyżowania z ulicą Orląt Lwowskich w Kobyłce do skrzyżowania z ulicą 1 Maja i Niepodległości w Wołominie. Łączny koszt całej inwestycji to ponad 243 miliony, z czego 65 milionów złotych pochodzi z rządowego funduszu Polski Ład – podaje Burdon.

Drogowcy planują ogłosić przetarg na początku przyszłego roku. Jeszcze w tym samym chcą zacząć prace w terenie.

