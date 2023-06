Samorządy Mazowsza i Warszawy podpisały porozumienie w sprawie drogi wojewódzkiej 801 RDC 27.06.2023 20:53 We wtorek podpisano porozumienie pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego i miastem stołecznym Warszawą na budowę drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku Warszawa-Józefów – poinformował samorząd Mazowsza.

Jest porozumienie ws. dw 801 (autor: Józefów Miasto/Facebook)

W ramach porozumienia samorządy województwa oraz miasta wspólnie opracują koncepcję budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnuszki w Warszawie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Wyszyńskiego) w Józefowie. Pozwoli to na rozpoczęcie procedury zmierzającej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę ok. 5-kilometrowego odcinka drogi.

Opracowanie dokumentacji wyniesie ok. 3,8 mln zł, z czego ponad 2,85 mln zł to środki z budżetu województwa mazowieckiego, a 950 tys. zł to wkład Warszawy.

Obwodnica dla Józefowa

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski wyjaśnił, że zazwyczaj proces projektowy trwa ok. trzech lat. – Po podpisaniu tego porozumienia wyłonimy, na drodze postępowania przetargowego, wykonawcę dokumentacji. Myślę, że ten okres trzyletni pozwoli nam uzyskać decyzję środowiskową i decyzję administracyjną na budowę po to, byśmy mogli po tym okresie przystąpić do realizacji tej inwestycji – dodał.

Zaznaczył, że inwestycja dotyczy nowego przebiegu drogi 801 o długości 5 kilometrów, z czego 1,2 km przebiega po terenie m.st. Warszawy a reszta po terenie województwa mazowieckiego, na terenie gminy Józefów.

– To wiele lat czekania, żeby doszło do takiego porozumienia, żeby ta droga była odkorkowana, żeby stanowiła obwodnicę dla centrum naszego miasta. Przez środek którego biegnie dzisiaj główny szlak komunikacyjny z wnętrza powiatu otwockiego do Warszawy i z powrotem – podkreślił burmistrz Józefowa Marek Banaszek.

– Ta budowa umożliwi przekierowanie tego ruchu z centrum i na zwiększenie bezpieczeństwa – dodał. Zaznaczył, że wartością dodaną jest doprowadzenie wodociągów i kanalizacji dla odległej od centrum dzielnicy Górki.

Szlak na południe

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zaznaczył, że ta droga przez lata była jednym z ważniejszych szlaków w stronę południa. – Po zbudowaniu S17 ma bardziej lokalny charakter, ale ewidentnie musi przejść modernizację z uwagi na to, że jej obecny przebieg, przechodzi przez część osiedli w Warszawie (Warszawa-Falenica) – wyjaśnił.

– Docelowy przebieg trasy ma te osiedla nieco omijać od strony zachodniej. Jest to o tyle istotny projekt, że węzeł z Południową Obwodnicą Warszawy, czyli węzeł na Wale Miedzeszyńskim, dzisiaj jest funkcjonalny tylko z jednej strony. Tylko od strony Warszawy da się płynnie wjechać na obwodnicę, natomiast od południa dojazd jest utrudniony z uwagi na to, że odcinek tej drogi do granicy miasta jest niewielki. Potem wymaga modernizacji po stronie gminy Józefów, a to już jest zadanie dla marszałka województwa mazowieckiego – zaznaczył.

Olszewski podkreślił, że tego projektu nie dało się zrobić bez podpisania porozumienia, bo droga kończyłaby się w polu. – Dwóch zarządców dróg musiało zawrzeć porozumienie, żeby tę drogę kompleksowo zrealizować – dodał.

Płynność drogi wojewódzkiej 801

Radna sejmiku województwa mazowieckiego Anna Brzezińska przypomniała, że podczas komisji infrastruktury szczegółowo omawiano problem płynności drogi 801.

– Widzieliśmy ogromną potrzebę kompleksowej przebudowy tej drogi dlatego, że wylot i wlot do Warszawy jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców Józefowa. Jeździ się tam w kilometrowych korkach. Dlatego cieszę się, że ta decyzja zapadła – dodała.

Z kolei radny sejmiku mazowieckiego Piotr Kandyba zaznaczył, że mieszkańcy powiatu otwockiego a szczególnie Józefowa wręcz apelują, by ta droga jak najszybciej powstała ze względów bezpieczeństwa i komfortu. – Przed nami jest jeszcze element projektu, dokumentacji projektowej, środowiskowych pozwoleń itd. Ale to jest ogromny krok w przód, ze względu na to, że czekaliśmy na to wiele, wiele lat – podkreślił.

– Chcemy to przedsięwzięcie wykonać wspólnie, dlatego zawarliśmy to porozumienie. Będziemy to wspólnie finansować i realizować – podkreślił wicemarszałek sejmiku mazowieckiego Wiesław Raboszczuk.

Czytaj też: Gmina chce poprawy bezpieczeństwa po śmiertelnym wypadku w Józefosławiu