Deszczowy i wietrzny weekend na Mazowszu. Temperatura nawet powyżej 5 stopni Adam Abramiuk 16.12.2023 09:23 W sobotę nadal będzie silniej wiać z zachodu i, jak powiedziała synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka, porywisty wiatr pozostanie w kraju na dłużej. Za to będzie ciepło, na zachodzie temperatura wzrośnie nawet do 7 stopni Celsjusza.

RDC/PAP

- W sobotę porywy wiatru nad morzem sięgną do 80 km/h, na północy kraju do 60 km/h, a w górach do 100 km/h – przekazała PAP Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Popada przelotnie głównie deszcz lub mżawka. Deszcz ze śniegiem spodziewany jest tylko na południu kraju, a wysoko w górach śnieg. I tam dopada go ok. 5 cm.

Deszczowo i wietrznie także na Mazowszu.

- W sobotę do 4 stopni na plusie, w niedzielę nawet 6-7 stopni. Weekend pod znakiem deszczu i nasili się wiatr, będzie porywisty z kierunków zachodnich. Po niedzieli ocieplenie się utrzyma - dodaje Śmigrocka.





Noc z soboty na niedzielę także pochmurna. - Padać będzie głównie deszcz lub mżawka, na południu deszcz ze śniegiem, w górach słaby śnieg. Na zachodzie miejscami spodziewane są mgły ograniczające widzialność do ok. 500 m – ostrzegła synoptyk IMGW.

Wiatr nadal będzie silny, zachodni. Nad morzem porywy sięgną do 90 km/h, w centrum kraju do 60 km/h.

W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. We wtorek na zachodzie nawet do 10 stopni Celsjusza. Jednak, na co zwróciła uwagę synoptyk IMGW, te odczuwalne wartości będą niższe przez silny wiatr i deszcz.

