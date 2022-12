Deszcz i silny wiatr w drugi dzień Świąt RDC 26.12.2022 10:26 W poniedziałek Polska znajdzie się w zasięgu niżu z układem frontów atmosferycznych. Jak powiedział Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB, w dzień napłynie cieplejsze powietrze, ale już w nocy nadejdzie kolejny front z chłodniejszym powietrzem polarno-morskim.

PAP

Jak powiedział Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek nad Polską pojawi się płytki niż, który będzie przemieszczał się znad Niemiec w kierunku Bałtyku. W ciągu dnia będzie ciepło, ale wietrznie. W nocy napływać już będzie chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe są na południu. Niemal w całym kraju możliwe są opady. Najintensywniejsze spodziewane są na północnym wschodzie, gdzie miejscami może spaść d 15 mm deszczu. Oprócz deszczu może tam także spaść deszcz ze śniegiem i topniejący śnieg. Lokalnie mogą to być opady marznące, powodujących gołoledź. Na pozostałym obszarze kraju będą to opady słabsze i przelotne. Najmniejsze prawdopodobieństwo opadów jest na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na wschodzie, około 8-9 w centrum, do 11-12 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr będzie się wzmagał i w całym kraju będzie umiarkowany i porywisty. Nad samym morzem będzie dość silny i silny, osiągając w porywach do 75 km/h, a w górach do 100 km/h - powiedział Michał Ogrodnik.

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie deszczowo. Na północy i północnym wschodzie może spaść do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze opady będą słabsze. W górach może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 centymetrów. Wiatr będzie umiarkowany, w całym kraju porywisty. W głębi kraju porywy do 60 km/h. Nad samym morzem wiatr będzie dość silny, w porywach do 80 km/h, wiejący głównie z zachodu.

Czytaj też: Epidemia grypy na Mazowszu. "Nie lekceważmy tej choroby"