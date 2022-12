Deszcz i mżawka utrudniają jazdę na Mazowszu RDC 27.12.2022 07:51 Deszcz i mżawka utrudniają jazdę w większości Polski, również na Mazowszu. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 21 pojazdów do zimowego utrzymania – poinformowała we wtorek w porannym komunikacie GDDKiA.

Mżawka, uwaga kierowcy (autor: GDDKiA)

Opady deszczu i mżawka utrudniające jazdę występuje na terenie województwa: śląskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

GDDKiA poinformowała, że w dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich opady także deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 6 st. C, na Podkarpaciu do 7 st. C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 75 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

