Darmowa komunikacja w Mławie jeszcze przez co najmniej cztery lata Izabela Stańczak 03.01.2023 18:44 Dobre informacje dla mieszkańców Mławy. Darmowa komunikacja dla mieszkańców zostaje na kolejne cztery lata. Z przywileju korzystać będą mogli posiadacze "Karty Mławiaka".

Darmowa komuniakcja w Mławie jeszcze przez co najmniej cztery lata (autor: UM Mława)

- Kontynuujemy realizację tej usługi, czyli bezpłatnej komunikacji miejskiej dla posiadaczy "Karty Mławiaka". "Karty Mławiaka" może otrzymać osoba, która okaże, że zamieszkuje w mieście Mława lub płaci podatki w mieście Mława - mówi Piotr Tomaszewski, kierownik wydziału inwestycji mławskiego ratusza.



Pozostali pasażerowie kupują bilety jednorazowe w cenach 4 zł za normalny lub 2 zł za ulgowy, bądź miesięczne w cenach 120 zł za normalny lub 60 zł za ulgowy. Do dyspozycji pasażerów są cztery linie, na których kursuje siedem dni w tygodniu pięć autobusów.

Do tej pory, do bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców miasto dopłacało 1 mln 800 tys. złotych rocznie. Ze wstępnych szacunków wynika, że kwota może wzrosnąć do 2 mln zł.

Darmowa komunikacja miejska jest także w innych miastach na Mazowszu - m.in. w Otwocku i Sokołowie Podlaskim.

