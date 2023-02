Czworonożny funkcjonariusz namierzył włamywacza

Zarzut kradzieży z włamaniem usłyszał 38-latek, który włamał się do domu pod Chynowem w powiecie grójeckim. Właściciel zauważył bark biżuterii. Włamywacza namierzył Nador - pies służbowy, który doprowadził policjantów do miejsca jego pobytu. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.