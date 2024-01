Śmiertelne zatrucie czadem w Kadzidle. RCB: Nie lekceważmy zimowych zagrożeń RDC 22.01.2024 12:23 W niedzielę 21 stycznia jedna osoba zmarła z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w Kadzidle. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że jest to 28 ofiara czadu od rozpoczęcia sezonu zimowego. — Jeżeli mamy urządzenie grzewcze, to w tym pomieszczeniu powinien się znaleźć czujnik tlenku węgla, nawet niewielkich rozmiarów i na baterie — mówi rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Straż pożarna (autor: OSP Kadzidło)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w niedzielę z powodu zatrucia czadem zmarła jedna osoba. Do zdarzenia doszło w Kadzidle w powiecie ostrołęckim.

„Od początku sezonu zimowego to już 28 ofiara czadu i 26 mrozu. Nie lekceważmy zagrożeń zimowych. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa” – poinformowało na platformie X RCB.

Wczoraj z powodu zatrucia czadem zmarła jedna osoba, również jedna zmarła z wychłodzenia.



Od początku sezonu zimowego to już 28 ofiara czadu i 26 mrozu.



Nie lekceważmy zagrożeń zimowych❗️



Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa❗️👇 pic.twitter.com/v7bHtRlCf5 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 22, 2024

Przypomniało też o zagrożeniach zimowych. Zaleca się, by odśnieżać dach i chodnik przed domem, a także zawsze zabierać w podróż samochodem kable rozruchowe. W domu należy również usunąć sople z dachu, nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i korzystać bezpiecznie z urządzeń grzewczych. W podróży samochodem trzeba zatankować samochód, jeździć na oponach zimowych, naładować telefon i zabrać ze sobą ładowarkę.

By nie doprowadzić do wychłodzenia lub odmrożenia należy ubierać się stosownie do pogody, nie rozgrzewać się alkoholem, reagować na potrzebujących pomocy. Należy także zadbać o zwierzęta.

„Cichy zabójca”

Straż pożarna apeluje o ostrożność w związku z sezonem grzewczym. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski zaznacza, że warto zainwestować w czujniki czadu.

— Jeżeli mamy urządzenie grzewcze, to w tym pomieszczeniu powinien się znaleźć czujnik tlenku węgla, nawet niewielkich rozmiarów i na baterie. Jest to bardzo ważne, dlatego że go nie widać, nie słychać i nie czuć — tłumaczy Kierzkowski.

Należy również robić regularne przeglądy instalacji wentylacyjnej, kominowej i przewodów gazowych.

Czym jest tlenek węgla?

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe.

Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, niemającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii. Czad może powstać także podczas pożaru.

Czytaj też: Tragiczny pożar w Pionkach. Syn ratował ojca. Obaj zginęli