Coraz więcej pożarów sadzy w kominach na Mazowszu. „Problemem jest to, czym ludzie palą” Izabela Stańczak 22.11.2022 19:21 Aż 25 pożarów sadzy w kominach na Mazowszu w ostatnim tygodniu. Od początku miesiąca z kolei odnotowano w naszym województwie 45 takich przypadków. Straż pożarna apeluje do mieszkańców regionu o regularne przeglądu.

– Problemem jest to, czym ludzie palą – mówi komendant PSP w Mławie Mirosław Wójcik. – Te sadzy z czegoś powstają. To m.in. mokre drewno, przez co sadza pojawia się na ściankach komina. Najwięcej sadzy pojawia się z płyt wiórowych, śmieci, odpadów komunalnych czy elementów z tworzywa sztucznego. Jeśli był spalany sam węgiel, to tez pożary nie występowałyby tak często – zauważa.

Jak często robić przegląd komina?

To właśnie zapalenie sadzy było przyczyną pożaru, do której doszło w podpłockim Liszynie w poniedziałek 21 listopada. Na szczęście sytuację szybko opanowano.

O systematyczne czyszczenie przewodów kominowych apeluje również rzecznik płockiej straży Edward Mysera. – Zanieczyszczenia z palenisk opalanych paliwem stałym należy usuwać co najmniej raz na trzy miesiące, a przewody dymowe i spalinowe opalane paliwem gazowym lub płynnym, co najmniej raz na sześć miesięcy. Takie czyszczenia mogą dokonać sami właściciele obiektów – przypomina strażak.

Przeglądy techniczne przewodów kominowych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w roku. W ubiegłym roku doszło na Mazowszu do 1,5 tys. pożarów sadzy w kominach. Ogień pojawia się najczęściej w domkach jednorodzinnych.

