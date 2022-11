Co z rządowym węglem w regionie? Samorządowcy nadal czekają RDC 28.11.2022 20:15 Samorządy i mieszkańcy czekają, a rządowego węgla nie ma. Chodzi o surowiec, który będzie do kupienia po preferencyjnych cenach. Na pierwsze 200 ton jeszcze w tym tygodniu liczy miasto i gmina Łochów. Siedlce natomiast już teraz wiedzą, że węgla dostaną mniej, niż potrzebują.

Węgiel (autor: pixabay)

- Wiemy, że z deklaracji wstępnych od mieszkańców będzie to około dwóch tysięcy ton do końca tego roku, więc dużo, jak na naszą gminę. Wszystko zależy od tego, jakiej jakości będzie węgiel. Myślę, że pierwszy tydzień, kiedy węgiel do nas dotrze, będzie rozstrzygający, czy mieszkańcy będą składali wnioski na zakup tego węgla - mówi burmistrz Robert Gołaszewski.





Samorząd w ubiegłym tygodniu podpisał umowę ze spółką Węglokoks. W najbliższą środę zrobi to też gmina Stara Kornica w powiecie łosickim.

- Jeżeli będzie tylko podpisana umowa, to gmina będzie sprzedawała węgiel dla mieszkańców po tych cenach gwarantowanych. Na dzień dzisiejszy mam już złożonych ponad 800 zamówień - mówi wójt Kazimierz Hawryluk.



Trudna sytuacja jest natomiast w Siedlcach. Samorząd zamówił węgiel od Polskiej Grupy Górniczej, ale ta wstępnie zadeklarowała, że może dostarczyć dwa razy mniej surowca niż potrzebują mieszkańcy. Siedlczanie chcą kupić nieco ponad 700 ton a PGG może dostarczyć 324.

Sprzedaż ruszyła natomiast dziś w Gostynie. To efekt podpisanej przez władze miasta umowy z PGE Paliwa oraz z miejscowym składem opału.

- Jest zamówione 475 ton, więc wiadomo, że całego towaru w jeden dzień nie jesteśmy w stanie sprowadzić, ale oczywiście sukcesywnie jutro kolejne transporty mają trafić - mówi burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski.

Tona dotowanego węgla w Gostyninie kosztuje 1900 zł. Jest on sprzedawany według kolejności złożonych wniosków.

Czytaj też: Woda w Kręczkach pod Ożarowem jest już zdatna do użytku

Woda w Kręczkach pod Ożarowem jest już zdatna do użytku

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/woda-w-kreczkach-pod-ozarowem-jest-juz-zdatna-do-uzytku_Zt1jYz89cia70R6nGMv8