Ceny truskawek poniżej opłacalności. Sadownicy chcą zakazu importu owoców z Ukrainy Beata Głozak 04.07.2023 21:59 Fatalna sytuacja na rynku zbytu owoców miękkich w Polsce. Sadownicy ze wschodniego Mazowsza tłumaczą to niekontrolowanym napływem owoców z Ukrainy. Oczekują w tej kwestii ograniczeń, jakie wprowadzono na zboże. Problem zauważyliśmy już przy truskawce – mówi Michał Michaluk ze Związku Sadowników RP.

Ceny truskawek poniżej opłacalności. Sadownicy chcą zakazu importu owoców z Ukrainy (autor: pixabay)

Sadownicy ze wschodniego Mazowsza domagają się natychmiastowego zakazu importu owoców miękkich z Ukrainy. Prezes oddziału Związku Sadowników RP w Lipnie Michał Michaluk tłumaczy, że procesu nikt nie kontroluje, a polscy producenci tracą.

– Problem pojawił się już przy truskawce – mówi. - Ceny były dużo poniżej oczekiwań i dużo poniżej opłacalności produkcji. Głównym powodem tego jest niekontrolowany import tych owoców z Ukrainy. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni. Mamy pomagać stronie ukraińskiej, ale mamy pomagać na tej zasadzie, żeby oczywiście też nie szkodzić swojemu rynkowi. A sytuację mamy analogiczną, jak w przypadku zbóż - tłumaczy.



Prezes wyjaśnia, że problem widać po cenach owoców.

- Szacujemy, że ta zimna nasza wiosna, później przymrozki spowodowały to, że truskawek nawet w skali kraju mogą być około 40 procent mniej niż w zeszłym roku. A mimo tego ceny spadały. W tej chwili są na bardzo żenującym poziomie i docierają również do mnie sygnały, że jeżeli chodzi o malinę, to skup malin w ogóle został zawieszony przez większość zakładów - wskazuje.



Zdaniem sadowników wstrzymanie importu jest konieczne do ustabilizowania rynku owoców w Polsce.

