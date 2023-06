Burze z gradem dziś na Mazowszu. Jest alert IMGW dla większości powiatów 18.06.2023 10:03 Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 36 powiatów woj. mazowieckiego wydał w niedzielę Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej. Burzom mają towarzyszyć opady deszczu i porywy wiatru.

W niedzielę burze z gradem na Mazowszu (autor: IMGW/Twitter)

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, a lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad" - podano w komunikacie.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12 do godz. 20 w niedzielę. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk pogodowych wynosi 80 proc.

Dziś burze możliwe są na znacznym obszarze kraju

Największa szansa na rozwój burz z intensywniejszymi zjawiskami dotyczyć będzie obszaru od Warmii po Podkarpacie

Burze tworzyć się będą głównie w godzinach popołudniowych

będą to rozproszone komórki lub

słabo zorganizowane klastry pic.twitter.com/WGmZWaMNmF — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 18, 2023

W niedzielę strefa burz przemieści się nad centralną i wschodnią część kraju. Nadal będzie sporo chmur, jednak od przyszłego tygodnia czeka nas powrót temperatur zbliżonych do 30 st. C.

Jak przekazał Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę mieszkańcy centralnej i wschodniej części kraju muszą liczyć się z burzami, którym towarzyszyć będą deszcze i silny wiatr.

- Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z miejscowymi, przelotnymi opadami deszczu. Zagrzmi w centrum i na wschodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury spodziewane są w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Tylko w czasie burz może w porywach dochodzić do 60-65 km/h - powiedział Kamil Walczak.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie nadal umiarkowane, miejscami duże, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. W centrum i na północy zanikające burze, ale bez intensywnych opadów deszczu. Tylko na krańcach północno-wschodnich meteorolodzy spodziewają się do 10 mm deszczu. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni na północy do 14-15 na południu kraju. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków zachodnich.

