Burze z gradem nad Polską. Ostrzeżenia IMGW dla całego Mazowsza [SPRAWDŹ] Natalia Rozbicka 20.07.2023 08:18 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 12 województw, w tym dla Mazowsza. Mogą występować już od godzin porannych, ale ich największa intensywność przewidywana jest od godzin okołopołudniowych. Alert IMGW obowiązuje od godz. 11:00 do 20:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz części obszarów woj. łódzkiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm,porywy wiatru do 80 km/h oraz grad. Silne porywy wiatru pojawią się również z chmurami, ale niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.

Alert obowiązuje do godz. 20:00. Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na 80 procent.

Bezpieczeństwo podczas burzy

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Strażacy przypominają, żeby zabezpieczyć się przed burzami.

— Bardzo uważajmy, zamknijmy okna i zabezpieczmy wszystko, co jest na tarasie czy na balkonie, na podwórzu domu. Będzie na pewno wiatr porywał rzeczy. Mogą stanowić zagrożenie dla osób, które przechodzą w pobliżu — mówi rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Koniec upałów w Polsce?

W czwartek w kraju IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów do 15 mm, lokalnie do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała, że po skrajnie gorącym weekendzie, kiedy temperatura wynosiła ponad 33 st. C, w tym tygodniu będzie niższa.

— Dni będą bardzo ciepłe ale już nie tak upalne — mówi Łapińska.

