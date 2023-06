Burze z gradem i wiatr na Mazowszu. „Ta siła może przewracać drzewa. To prawie 100 km/h” Adam Abramiuk 23.06.2023 09:53 Burze z gradem przejdą dziś przez Mazowsze. IMGW wydał alert II stopnia dla południa regionu i I stopnia dla wschodnich, centralnych oraz północno-zachodnich powiatów. Burzom towarzyszyć będzie silny deszcz, a w niektórych miejscach również grad. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godz. 18:00.

Burze z gradem nad Mazowszem (autor: RDC)

Dziś nad Mazowszem przejdą burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla wschodu, centrum i północnego-zachodu województwa, a II dla południa regionu. Alert obowiązują od godz. 8:00 do 18:00. Miejscami może wiać do 90 km/h.

– Jest to taka siła, która może przewracać drzewa, łamać gałęzie czy uszkadzać budynki. Bądźmy ostrożni, sprawdźmy prognozę pogody, jeżeli mamy zaplanowaną wycieczkę i obserwujmy niebo, ponieważ ciemne chmury i porywisty wiatr zwiastują, że za chwilę przyjdzie burza – mówi rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Przed dużymi opadami deszczu i gradu przestrzega również Emilia Szewczak z IMGW.

– W miarę przemieszczania się burz ich aktywność będzie wzrastać. Wciąż towarzyszyć im będą ulewne opady deszczu, miejscami do ok. 50 mm na godzinę, lokalnie duży grad i porywy wiatru do ok. 90 km/h. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk nawałnicowych – mówi synoptyk.

Rzecznik strażaków zaś przypomina również, w jaki sposób przygotować się na nadchodzące burze.

– Bardzo uważajmy, zamknijmy okna i zabezpieczmy wszystko, co jest na tarasie czy balkonie. Będzie na pewno wiatr, który może porywać różne rzeczy – dodaje.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

#IMGWlive 07:20 23.06.2023



Burze w postaci liniowej struktury przemieszczają się na wschód i północny wschód. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu 15-20 mm/h oraz grad. Możliwe porywy wiatru do 70 mm/h. Aktywność burz będzie wzrastać. ⛈️#IMGW #meteo #burzaalert #uwaga pic.twitter.com/zQ1v1PzVHU — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 23, 2023

W związku z burzami na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

– Na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych mogą występować dziś gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W przypadku szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Intensywny punktowy opad w miejscu jego wystąpienia może powodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek oraz może prowadzić do lokalnych podtopień i zalań – podaje Szewczyk.

IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne na Mazowszu. Alert obowiązuje do soboty do g. 8:00.

Czytaj też: Burmistrz Wyszogrodu po ulewie: Pomożemy mieszkańcom złożyć wnioski do wojewody