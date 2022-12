Burmistrz Lubowidza oskarżony. Krzysztofowi Z. grozi do 8 lat więzienia Agnieszka Pazdecka-Maruszak 08.12.2022 17:14 Jest akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Lubowidza w powiecie żuromińskim. Krzysztof Z. przed sądem odpowie m.in. za podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych. Mężczyzna usłyszał także inne zarzuty – mówi zastępca prokuratora okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik.

Burmistrz Lubowidza oskarżony (autor: Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu)

– W związku z pełnioną funkcją burmistrza, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak również osobistej dla siebie i innej osoby, pracownikom podległym wydawał polecenia wykonywania w ramach służbowego czasu pracy różnych prac rolno-budowlano-przewozowych na nieruchomości, a ponadto wykorzystał pełnioną funkcję do fikcyjnego zatrudnienia innej osoby – informuje Jolanta Szkilnik.

To jednak nie wszystko. – Pisemne oświadczenia majątkowe za lata 2016–19 i 2020 zawierały niezgodne z rzeczywistością informacje. Zarzuty nadto obejmują czyny podrobienia podpisu na dokumencie, nakłonienia inne osoby do podrobienia podpisu, podżegania funkcjonariusza publicznego do przekroczenia uprawnień – wylicza zastępca prokuratora.

Burmistrz Lubowidza został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w marcu ubiegłego roku. Nie przyznał się stawianych mu zarzutów. Krzysztofowi Z. grozi 8 lat więzienia.

