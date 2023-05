Bulwary w Grodzisku Mazowieckim pozostaną podzielone. Burmistrz przegrał sprawę o przesunięcie płotu Adam Abramiuk 12.05.2023 07:37 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego przegrał sprawę o przesunięcie płotu. Chodzi o ogrodzenie firmy farmaceutycznej, które uniemożliwia mieszkańcom dostęp do rzeki Mrownej. Włodarz deklarował, że sprawa zostanie załatwiona wiosną tego roku. Jak się jednak okazało, z wcześniejszych zapowiedzi nic nie wyjdzie.

Płot w Grodzisku Mazowieckim (autor: RDC)

Mieszkańcy osiedla Łąki w Grodzisku Mazowieckim alarmowali w grudniu ubiegłego roku, że są odcięci od świata. Wzdłuż rzeki Mrownej od wielu lat stoi bowiem wysoki płot, który zagradza do niej dostęp. Płot, który przeszkadza mieszkańcom, stanowi pozostałości po dawnych zakładach Polfy Grodzisk. Jednak, jak twierdzą mieszkańcy, ulica Bulwary Sobieskiego – poza samą nazwą – nie przypomina miejsca do spacerów czy odpoczynku. Władze miasta walczyli o przesunięcie płotu, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem po tym, jak do gry weszli prawnicy spółki.



- Takie rozmowy były wcześniej, ale oni jednak zaciągnęli opinii swoich radców prawnych i doszli do wniosku, że jednak ze względu na charakter strategiczny firmy, poinformowali mnie, że mimo wcześniejszych rozmów, nie będą tego jednak robić. Tak mnie prezes poinformował. Jak będzie okazja to porozmawiam z nim jeszcze - mówi burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.



Burmistrz dodaje, że otwarta jest jeszcze kwestia zmiany ogrodzenia na inne - bardziej estetyczne.

- Jeśli chodzi o zmiany, to on musi być zmieniony. To nie ulega wątpliwości. Jeżeli chodzi o zmianę, to będzie to absolutnie zrobione i to podtrzymuję - zapewnia.

Burmistrz nie informuje jednak, kiedy negocjacje w sprawie płotu mają zostać wznowione.

