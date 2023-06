Budżet Obywatelski Mazowsza. Do realizacji 82 projekty Adam Abramiuk 29.06.2023 21:34 82 projekty Budżetu Obywatelskiego Mazowsza do realizacji. Urząd Marszałkowski przedstawił wyniki tegorocznej IV edycji. W sumie oddano ponad 103 tys. głosów, na projekty ogólnowojewódzkie 41,5 tys, a a jeżeli chodzi o projekty regionalne, to najwięcej zebrały te z płockiego - 15,5 tys.

- Wyniki są dość zaskakujące - przyznaje Sara Michalska z Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego. - Jednak projekty nieinwestycyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem głosujących. I to tak naprawdę one w tej edycji przodują, jeżeli chodzi o liczbę oddanych głosów. Tak jak co roku, widzimy, że są projekty, które same się bronią. Są to takie projekty, jak zakup karetek. Mieszkańcy województwa pokazują, że ochrona zdrowia jest dla nich bardzo istotną kwestią - wyjaśnia.





Najwięcej głosów zdobył sierpecki projekt „Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie”.

- To cykl jednodniowych wycieczek dla 800 osób - mówi autorka projektu Anna Derlukiewicz. - Będzie można poznać, zobaczyć ginące zawody, takie jak szewc, garncarz. Jest możliwość, gdzie będzie można skorzystać z wyrobu masła czy różnych wikliniarskich przedmiotów - tłumaczy.



Kolejne miejsca w kategorii ogólnowojewódzkiej zajęły: zakup ambulansów do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu oraz Piknik historyczno-kulturalny w Warce. W sumie do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zgłoszono rekordowe 475 projektów.

Z puli ogólnowojewódzkiej dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego zostanie zrealizowanych 10 projektów, na które samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 5 mln zł. Są to:

Wieś dawniej – z wizytą w Skansenie w Sierpcu – 3437 głosów, 120 600 zł;

Zakup 2 ambulansów specjalistycznych typu B i typu C dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu – 2180 głosów, 997 616 zł;

Vivat Pułaski – piknik historyczno-kulturalny w Warce – 2029 głosów, 198 000 zł;

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 574 Gąbin – Dobrzyków – Etap II (Nowe Grabie – Dobrzyków) – 2004 głosy, 1 000 000 zł;

In vitro – nasza szansa na bycie rodzicami – 1917 głosów, 198 000 zł;

VeloMazovia Południe – rowerowy szlak południowego Mazowsza – 1867 głosów, 199 500 zł (podregion warszawski zachodni);

Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 1775 głosów, 970 000 zł;

Zielone Mazowsze – 1676 głosów, 999 000 zł (podregion warszawski zachodni);

Muzeum Memów w Płocku – 1670 głosów, 200 000 zł;

Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 – warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych – 1363 głosy, 160 000 zł (podregiony radomski i warszawski zachodni).

14 projektów z podregionu ostrołęckiego

Jednym z regionów, w których będzie realizowanych najwięcej inwestycji, jest podregion ostrołęcki. W ramach budżetu obywatelskiego zostanie wykonanych 14 inwestycji, na które samorząd Mazowsza przeznaczy w sumie 2,7 mln zł. Wśród zwycięskich propozycji znalazły się:

Mazowiecki Dzień Rodziny – 638 głosów, 157 000 zł;

Zakup 2 ambulansów dla Meditrans Ostrołęka – 349 głosów, 1 000 000 zł;

Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina prof. Jerzego Kłoczowskiego – 333 głosy, 150 000 zł;

Walka z tkanką tłuszczową z pomocą EMS – 325 głosów, 27 000 zł;

Kids Cup 2024 – 193 głosy, 30 000 zł;

Dzień z konikiem polskim – 166 głosów, 21 100 zł;

Przystanek relacje 3.0 – Ostrołęka – 137 głosów, 175 000 zł;

Stawiamy na psychoedukację – 123 głosy, 200 000 zł;

Wianki dla Kurpianki – spotkania z kulturą – 123 głosy, 189 740 zł;

Rozwijam się! edycja 2 – program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego –119 głosów, 199 500 zł;

Strefa Pasji i Aktywności w działaniu – organizacja spotkań, warsztatów i zajęć twórczych – 115 głosów, 187 000 zł;

Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego – 95 głosów, 109 795 zł;

Równość, Wolność, Niepodległość – 75 głosów, 199 000 zł;

W Kurpiowskim Zwyczaju – Kultura Ludowa Mazowsza – 51 głosów, 71 000 zł.

8 projektów z podregionu siedleckiego

W podregionie siedleckim decyzją mieszkańców samorząd województwa mazowieckiego zrealizuje 8 inwestycji o łącznej wartości 2,6 mln zł. Będą to:

Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze – 653 głosy, 200 000 zł;

Fabryka młodych naukowców – 652 głosy, 159 000 zł;

Profilaktyka przez wiedzę – 419 głosów, 54 000 zł;

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Pilawa – 413 głosów, 500 000 zł;

Bądźmy czujni onkologicznie – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży – 306 głosów, 200 000 zł;

Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego – 288 głosów, 750 000 zł;

Kuchnia Mazowsza a reszta świata – 266 głosów, 52 000 zł;

MoVME – Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji – 263 głosy, 750 000 zł.

12 projektów z podregionu radomskiego

W podregionie radomskim w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza będzie zrealizowanych 12 projektów na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł. Zwycięskie projekty to:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 1139 głosów, 492 031 zł;

Festiwal Gier 2024 – 1116 głosów, 85 000 zł;

Czas na wakacyjną przygodę – 1054 głosy, 199 400 zł;

Rusz się w „Elektrowni” – 507 głosów, 299 000 zł;

Zdrowy Radom – profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia – 486 głosów, 200 000 zł;

Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+ – 457 głosów, 190 400 zł;

Free(Ra)dom Festival – Uwolnij (swoją) naturę – 386 głosów, 200 000 zł;

Zręczne Asy II – 345 głosów, 40 000 zł;

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – 268 głosów, 200 000 zł;

Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 259 głosów, 225 000 zł;

Zielona Czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu – 244 głosy, 342 000 zł;

Warsztaty edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN – 221 głosów, 170 000 zł.

9 projektów z podregionu żyrardowskiego

W podregionie żyrardowskim samorząd województwa mazowieckiego zrealizuje 9 projektów na łączną kwotę ponad 2,1 mln zł. Wśród zwycięskich propozycji znalazły się:

Światowy Dzień Jabłka – 1011 głosów, 198 500 zł;

Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego – 861 głosów, 187 000 zł;

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow. nr 1657W w m. Wola Boglewska – 245 głosów, 945 000 zł;

Festiwal Dobrego Życia – 238 głosów, 115 000 zł;

Rozwijam się! edycja 2 – program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego –219 głosów, 199 950 zł;

Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim 2.0 – 175 głosów, 98 960 zł;

Gdzie mieszka muzyka? – organizacja warsztatów wokalno-instrumentalnych dla dzieci i dorosłych i wspólnego koncertu w plenerze – 160 głosów, 90 000 zł;

Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza – 154 głosy, 200 000 zł;

Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza – prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych –organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego – 139 głosów, 104 500 zł.

5 projektów z powiatu płockiego

W podregionie płockim dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego zostanie zrealizowanych 5 projektów, na które samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 2,2 mln zł. Będą to:

„Od Chopina po Olendrów” – wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim – 3409 głosów, 153 000 zł;

Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże – Mańkowo – Nowa Biała – etap II – 2067 głosów, 750 000 zł;

Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła – 2048 głosów, 194 000 zł;

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 574 Gąbin – Dobrzyków – etap III (Nowe Grabie – Gąbin) – 1683 głosy, 1 000 000 zł;

Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 4) – 1614 głosy, 158 500 zł.

16 projektów z podregionu ciechanowskiego

W podregionie ciechanowskim do realizacji zakwalifikowało się 16 projektów, na które samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 2,6 mln zł. Wśród propozycji, na które oddano najwięcej głosów, znalazły się:

Odkrywamy piękno Mazowsza – wycieczki krajoznawczo-edukacyjne – 531 głosów, 200 000 zł;

Młodzi Einsteini — z fizyką i chemią za pan brat – 414 głosów, 60 250 zł;

Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie „Biały Rycerz – porwanie Księcia Janusza” – 248 głosów, 200 000 zł;

Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie – 211 głosów, 20 700 zł;

Wyzwanie Szczypiorniaka – turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży – 188 głosów, 25 000 zł;

Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie – 162 głosy, 982 000 zł;

Boks – Ty też możesz być fighterem – 160 głosów, 60 500 zł;

Mławianka Mazovia Cup – 158 głosów, 40 000 zł

Laboratorium Wiedzy – 132 głosy, 74 750 zł;

Z kulturą za pan brat – 129 głosów, 200 000 zł;

Szkoła rAdzenia dla rodziców w Baby Room – 115 głosów, 20 800 zł;

Wsparcie psychologiczne dla seniorów – 95 głosów, 85 000 zł;

Przy wspólnym stole – 64 głosy, 200 000 zł;

Społeczny Bank Doświadczeń – 56 głosów, 80 800 zł;

Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego – 52 głosy, 200 000 zł;

Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem – 43 głosy, 200 000 zł.

8 projektów z Warszawy i powiatów podwarszawskich

W Warszawie oraz w podregionach warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza będzie zrealizowanych 8 projektów na łączną kwotę ponad 4,8 mln zł. Wśród zwycięskich propozycji są:

w podregionie warszawskim zachodnim:

Stop depresji u dzieci – różne aspekty i sposoby walki – 1362 głosy, 175 100 zł;

Doświetlone przejścia – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach – 1237 głosów, 894 200 zł;

Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego – 813 głosów, 685 000 zł;

w podregionie warszawskim wschodnim:

Zespół Mazowsze odwiedza Karczew – 1181 głosów, 200 000 zł;

ZazieleńMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin – 753 głosy, 850 000 zł;

Historyczny park oddechowy w Otwocku – 673 głosy, 1 000 000 zł;

Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza – 573 głosy, 82 800 zł;

w Warszawie:

Muzyczne dźwięki teatru – 702 głosy, 1 000 000 zł.

