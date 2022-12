Budżet Mazowsza 2023 przyjęty. Dwa mld zł na inwestycje. A na co pozostałe środki?

Dochody województwa mazowieckiego na 2023 roku to 5,66 mld zł, o 1,1 mld zł więcej niż w roku bieżącym. Dlatego w przyjętej we wtorek uchwale budżetowej aż 2 mld przeznaczono na inwestycje. „Janosikowe” pochłonie w 2023 r. ponad 1,1 mld zł, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 920 mln zł.