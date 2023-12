Wróżenie na pogodę i szukanie cienia. Jak dawniej wyglądały święta na Mazowszu? RDC 25.12.2023 16:11 Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia na Kurpiach tradycyjnie obchodzono w domu. Zakładano odświętne ubrania i przestrzegano zakazów – nie pryskano wodą przy myciu, wierzono, że w domu mogło pojawić się robactwo. Była też lista rzeczy, których tego dnia nie można było robić.

Święta na Mazowszu (autor: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce)

Dawniej na Kurpiach pierwszy dzień Bożego Narodzenia był obwarowany pewnymi regułami. Przede wszystkim nie wykonywano wówczas ciężkich prac w swoich gospodarstwach.

– Pierwszy świąteczny dzień był obwarowany wieloma zakazami i starano się nie wykonywać ciężkich prac w gospodarstwie, tylko niezbędne. Wcześniej przygotowywano drewno do palenia w piecach. Wśród zakazanych domowych prac wymieniano prasowanie, szycie, czyszczenie butów czy nawet obieranie ziemniaków – mówi Maria Samsel z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Boże Narodzenie nazywano Godami, a świętowanie nie ograniczało się tylko do 25 grudnia – trwało aż do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia.

Świąteczne wróżby

Jeszcze sto lat temu na wschodzie Mazowsza wróżono na przykład na pogodę dla rolników.

– Obserwowano pogodę, aby przez święte wieczory badać dwanaście miesięcy, zwłaszcza te związane ze żniwami – mówi etnograf Wanda Księżopolska.

Nie brakowało też innych wróżb.

– Dziewczęta wychodziły, wróżąc sobie i wyciągając źdźbła siania spod obrusa, żeby zobaczyć, jak długie będą miały życie. Oglądano się za siebie, jak nie było cienia, to się umrze – dodaje etnograf.

Wierzono także, że aż do 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli należy powstrzymać się od głośnych prac w domu czy gospodarstwie, by nie obudzić śpiącego Dzieciątka.

Czytaj też: Dziś Boże Narodzenie. „To wydarzenie centralne w dziejach ludzkości”