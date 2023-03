Blisko 10 mld zł na rozwój Mazowsza. Unia dofinansuje nasz region Adam Abramiuk 01.03.2023 13:55 Pod koniec miesiąca ruszą pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pieniądze będą pochodziły z programu Funduszy Europejskich w latach 2021-2027.

10 mld zł na rozwój Mazowsza (autor: mazovia.pl)

Jakie będą priorytety - mówi marszałek Mazowsza, Adam Struzik.

- Będziemy się koncentrowali na tym co nazywamy "Zielone Mazowsze". Drugi bardzo ważny obszar to postęp jeżeli chodzi o cyfryzację, o innowacyjna gospodarkę. Następny obszar to szeroko rozumiana infrastruktura komunikacyjna. Następny obszar bardzo znaczący to jest bioróżnorodność ale tez różnorodność kulturowa - wylicza marszałek.

Fundusze są tak skonstruowane, żeby niwelować różnice między regionem wokół stolicy, a pozostałą częścią województwa.

- Z tych 2 miliardów 100 milionów euro nieco powyżej 500 milionów będzie dla Warszawy i 9 otaczających powiatów. A pozostałe prawie 1 miliard 600 milionów euro będzie skierowane do tych 32 powiatów, 244 gmin w regionie mazowieckim - mówi.

W tym roku zostaną ogłoszone w sumie 42 konkursy na blisko 2 mld zł. Będą organizowane w czterech kwartałach. Jakie wnioski będzie można składać w pierwszym etapie - tłumaczy Monika Tchórznicka z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

- Dwa konkursy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to jest wsparcie dla OSP, jak również konkurs wodno-kanalizacyjny i konkurs na ekonomię społeczną - wyjaśnia.

W kolejnych kwartałach roku będzie można ubiegać się o pieniądze m.in. na kontrolę jakości powietrza, gospodarkę odpadami, innowacje i prace badawcze czy przebudowy dróg.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów na stronie funduszedlamazowsza.eu.

