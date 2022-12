Bez ograniczeń na kolejnym odcinku S7 Alicja Śmiecińska 28.12.2022 19:16 Trasa S7 pomiędzy Napierkami a Płońskiem już bez ograniczeń. Kierowcy mogą tam jechać z prędkością 120 km/h. Nową drogę ekspresową udostępniano etapami od grudnia 2021 roku, w sumie to ponad 70-kilometrowy odcinek w kierunku Gdańska.

Na S7 z pełną dopuszczalną prędkością (autor: GDDKIA)

- Po skontrolowaniu budowy przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostały usunięte znaki ograniczenia prędkości - informuje rzecznik GDDKiA w Olsztynie, Karol Głębocki. - Zakończyły się już ostatnie prace związane z uciągleniem ogrodzenia drogi, poprawkami usterek stwierdzonych podczas odbiorów, uzupełnieniem oznakowania poziomego oraz z badaniami kontrolnymi na wierzchu. Na całej trasie nie ma już oznaczeń ograniczenia prędkości do 80km/h. To oznacza, że kierowcy mają już do użytku drogę ekspresową z prędkością 120km/h dla pojazdów osobowych - tłumaczy.

W styczniu udostępnione zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), gdzie trwają jeszcze ostatnie prace.

W realizacji nadal jest odcinek drogi z Modlina do Płońska, planowany termin zakończenia prac na tym fragmencie S7 to koniec przyszłego roku.

