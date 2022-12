Będzie remont stadionu lekkoateltycznego w Otwocku Adam Abramiuk 19.12.2022 08:05 Stadion lekkoatletyczny w Otwocku przejdzie remont. Miasto prowadzi prace koncepcyjne i szykuje się do stworzenia projektu. Przebudowa ma być kompleksowa. Dotyczy zarówno samej infrastruktury sportowej, jak i całej okolicy.

Będzie remont stadionu lekkoateltycznego w Otwocku (autor: pixabay)

- Ma on spełniać wymogi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki IV kategorii - mówi prezydent miasta Jarosław Margielski. - Przewidujmy ośmiotorową bieżnię tartanową, dziewięciotorowe tory na 100 metrów, wszystkie rzutnie, rozbiegi do skoku w dal. Chcemy, żeby na terenie tego stadionu w przyszłości mogły się odbywać imprezy lekkoatletyczne rangi ogólnopolskiej. No ale przede wszystkim żeby stadion w końcu standardem odpowiadał tym oczekiwaniom, które dzisiaj stoją przed takimi obiektami - wyjaśnia.



- Obiekt przy ul. Karczewskiej od wielu lat tylko niszczeje i wymaga pilnej rewitalizacji - dodaje Margielski. - Ten obraz, który mamy dzisiaj, niestety jest taki relikt PRL-u i tak jak w 70. latach ten obiekt był modernizowany, to od tamtego czasu, no niestety, ale dla tego miejsca czas się zatrzymał - mówi.



Tereny stadionu zostały przejęte przez miasto rok temu. Koszt modernizacji jest szacowany na 40 mln zł. Miasto chce uzyskać dofinansowanie w połowie tej kwoty.

Czytaj też: Strajk fizjoterapeutów w szpitalu w Otwocku. "Pozostaliśmy z boku"