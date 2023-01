Będzie drożej. Z początkiem roku samorządy podwyższają stawki RDC 03.01.2023 13:05 Wiele samorządów na Mazowszu zdecydowało się na podwyższenie stawek w różnych sferach. Siedlce zwiększają koszty za odbiór ścieków i za wodę. W Warszawie - większe kary za nieopłacone parkowanie czy wyżywienie dzieci w żłobkach.

Nowy rok przywitał siedlczan podwyżkami. Już od czwartku wzrośnie stawka za wodę i odbiór ścieków. Będzie to odpowiednio podwyżka z 3,30 na 3,54 zł za m3 wody i z 5,63 na 6,64 za m3 nieczystości. PWiK już zapowiada, że kolejne podwyżki pojawią się za rok, ale będą dużo niższe niż tegoroczne.

- Szacujemy, że przykładowe gospodarstwo domowe składające się z 4 osób zużywające około 12 m3 wody miesięcznie to wzrost opłaty wyniesie 15 złotych miesięcznie brutto, co w skali roku wyniesie 180 złotych - wylicza prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Kierzkowski.

- Podwyżki wynikają głównie ze wzrostów kosztów energii elektrycznej i gazu czyli media energetyczne - argumentuje prezes.

Siedlczanie zapłacą też w tym roku prawdopodobnie więcej za śmieci - trwają przymiarki do uchwały i wyliczenia. Dodatkowo PEC czeka na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie podniesienia cen ciepła.

Droższe nieruchomości w Płocku

W Płocku mieszkańcy zapłacą więcej za nieruchomości. Podwyżki podatku wyniosą około 12 procent.

W przypadku budynków mieszkalnych podwyżka wyniesie 11 gr za metr kwadratowy. W przypadku nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, podatek za metr kwadratowy wzrośnie o 3,04 zł. W przypadku gruntów, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza podatek wzrośnie

Na razie to jedyny wzrost cen, chociaż nie wykluczone, że kolejne pojawią się w najbliższych tygodniach.

- Tak może być w przypadku śmieci czy zakupu biletów do miejskich spółek - Mówi Hubert Woźniak z biura prasowego ratusza. - Możemy spodziewać się wzrostu cen biletów do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz ogrodu zoologicznego. Jeszcze za wcześnie, żeby mówić jak bardzo te bilety podrożeją. Nie planujemy póki co wzrostu opłat za śmieci, jednak jeszcze w pierwszym półroczu czeka nas przetarg na odbiór odpadów. Jeżeli będzie wzrost cen, będziemy się zastanawiać co zrobić dalej - tłumaczy.

Na razie nie ma także planów dotyczących podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej. Ostatni raz bilety zdrożały w lutym 2022 roku.

Nieznacznie drożej w Radomiu

Bez znacznego wzrostu lokalnych podatków i podwyżek zaczynają natomiast rok radomianie. Już w grudniu samorząd podniósł opłaty za parkowanie w centrum miasta, a od 1 marca więcej trzeba będzie zapłacić za przejazd autobusami miejskiej komunikacji.

W obu przypadkach podwyżki nie przekraczają 20 procent, a ceny nie zmieniały się od dekady

- Inne podatki pozostały bez zmian - przypomina Katarzyna Piechota - Kaim z radomskiego magistratu. - Radni nie zgodzili się natomiast na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości. Proponowany wzrost wynosił średnio 17 proc. Nie było też zgody radnych na urealnienie stawek za odbiór odpadów. System który powinien sam się finansować nadal będzie wymagał dokładania pieniędzy z budżetu miasta - dodaje.

W tym roku będzie to 14mln złotych.

Więcej zapłacimy w Warszawie

W Warszawie kierowcy muszą być gotowi, że zapłacą więcej jeżeli źle zaparkują. Wzrosły stawki za brak opłaconego parkowania w SPPN. Dotychczas było to 250 zł, teraz to będzie 300 zł.

Wzrósł także podatek od nieruchomości o 12 procent. Niektórzy mieszkańcy już pod koniec roku otrzymali wezwania do zapłaty.

Decyzją Rady Warszawy wzrosły też opłaty za wyżywienie dzieci w żłobkach. Do tej pory było to 15 zł dziennie. Teraz jest to około 20 zł.

O 5 złotych wzrosły też ceny biletów do Zoo. Normalny bilet kosztuje teraz 35 zł, ulgowy - 25.

