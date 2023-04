Basen w Żurominie w przyszłym roku. Rozpoczęła się budowa Alicja Śmiecińska 14.04.2023 14:52 To będzie pierwszy basen w powiecie. W Żurominie rozpoczęła się budowa pływalni. Ta powstaje przy hali sportowej przy ul. Wyzwolenia.

Basen powstanie przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie. W projekcie jest niecka 6-torowa o długości 25 metrów, basen taki dodatkowy do nauki pływania, brodzik dla dzieci i strefa SPA Poza tym oczywiście strefa SPA.

- Brak basenu było naszą bolączką od lat - mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski. - Pierwszy w Żurominie i w powiecie. To była taka nasza bolączka, że tak powiem, bo od wielu, wielu lat mieszkańcy oczekiwali tego typu obiektu. Na razie jesteśmy na wstępnym etapie, ale to jest bardzo ważne, bo dzisiaj basen to już nie jest jakiś luksus, ale to powinien być standard - tłumaczy.



Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać ponad 200 osób, zagospodarowany zostanie również plac wejściowy z ławkami, latarniami i stojakami rowerowymi.

Inwestycja obok hali sportowej przy Wyzwolenia będzie kosztować prawie 36 mln zł, basen powinien być oddany we wrześniu 2024 roku.

