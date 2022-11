Basen w Sokołowie Podlaskim czynny krócej. Chodzi o oszczędności Beata Głozak 02.11.2022 20:11 Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego będą krócej pływać. Po wyłączeniu co drugiej ulicznej lampy, przyszedł czas na ograniczenia dotyczące miejskiego basenu. Nie stać nas na utrzymywanie obiektu, gdy korzysta z niego 10 osób - mówi burmistrz Bogusław Karakula.

Basen w Sokołowie Podlaskim będzie czynny krócej (autor: Pływalnia OSIR Sokołów Podlaski/Facebook)

- Stąd ostre cięcia - zaznacza burmistrz. - Są godziny i są dni, kiedy pływalnia nie jest bardzo obłożona i wtedy byśmy tutaj ograniczyli działalność. Za chwile będziemy ustalali na pewno ilość godzin funkcjonowania dziennie, czyli pływalnia jest czynna od 8 do 21, to będzie czynna powiedzmy od 13 do 21 - tłumaczy.





W poniedziałek miejscy radni zdecydowali o przekazaniu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 400 tysięcy złotych dotacji na działalność. Bez tego nie byłoby pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników.

