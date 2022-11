Bakterie w wodzie w Otwocku i Karczewie RDC 18.11.2022 20:34 Bakteria grupy coli w sieci wodociągowej w miejscowościach Otwock i Karczew. Aż do odwołania wodę można spożywać wyłącznie po uprzednim przegotowaniu.

OPWiK Otwock

Woda surowa nadaje się do kąpieli, prania oraz innych czynności higienicznych wyłączających kontakt z jamą ustną. Spłukiwanie naczyń należy przeprowadzić wodą po przegotowaniu lub ogrzaniu jej do temperatury ok. 70 st. C.

Bakterie wykryto wyłącznie w jednej studni, która została odcięta od sieci oraz zachlorowana. Chodzi o adresy: ul. Jodłowa w Otwocku oraz ul. Bielińskiego i ul. Miziołka w Karczewie.

W sobotę będą znane wstępne wyniki powtórnego badania laboratoryjnego.

