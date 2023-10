Bakterie w wodociągu w gm. Żuromin. Prawie 1,5 tys. mieszkańców bez wody Alicja Śmiecińska 13.10.2023 10:38 Skażona woda w gminie Żuromin. W wodociągu Raczyny wykryto bakterie kałowe. 1400 mieszkańców z sześciu miejscowości jest bez dostępu do wody.

Woda (autor: pixabay)

1,4 tys. mieszkańców gminy Żuromin bez dostępu do wody. W wodociągu Raczyny wykryto bakterie kałowe.

- Wody nie można pić ani się nią myć - mówi inspektor sanitarny Agnieszka Cyran z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żurominie. - Nakazaliśmy unieruchomienie ujęcia wody, podjęcie również działań naprawczych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne. Zobowiązaliśmy także administratora wodociągu do poinformowania konsumentów o braku przydatności do spożycia - tłumaczy.



- Zakażenie enterokokami jest niebezpieczne zwłaszcza dla osób z obniżoną odpornością - dodaje Cyran. - To niebezpieczne bakterie. Mogą powodować szereg różnych infekcji. Enterokoki są, w porównaniu do innych bakterii, nieco odporne na działanie chloru. Pozbycie się ich z sieci nie będzie takie proste - wyjaśnia.



Dziś pobrane zostaną kolejne próbki wody do badań, wyniki będą znane w poniedziałek. Do mieszkańców woda ma być dostarczana w beczkowozach.

Czytaj też: Koniec z dziurami w drodze. Trwa projektowanie ulicy Browarnej w Ciechomicach