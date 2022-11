Bakterie coli w wodociągu w gminie Naruszewo w powiecie płońskim Katarzyna Piórkowska 25.11.2022 19:20 W wodociągu w gminie Naruszewo wykryto bakterie coli. Problem dotyczy ponad tysiąca mieszkańców miejscowości Pieścidła, Januszewo, Strzembowo, Kębłowice i Dłutowo – nie mogą oni korzystać z wody.

W gminie Naruszewo woda nie nadaje się do picia (autor: Pxhere)

Woda w czterech miejscowościach gminy Naruszewo nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Powodem jest obecność bakterii coli w tamtejszym wodociągu.

Od września to już drugi taki przypadek skażenia. Operator sieci Zakład Usług Wodnych w Mławie musi opracować program naprawczy.

– Gmina oczekuje takich działań od eksploatatora wodociągów i prosimy o wdrożenie jakiegoś planu naprawczego, bo taka sytuacja nie może powtarzać się w przyszłości. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów – informuje sekretarz gminy Naruszewo Tomasz Konczewski.

Od sołtysów miejscowości, gdzie woda nie nadaje się do użytku, można odbierać wodę pitną w bańkach 5-litrowych. Woda będzie dostarczana sukcesywnie do czasu dopuszczenia wody z wodociągu do użytku.

Kolejne próbki wody do badań będą pobrane na początku przyszłego tygodnia.

