„Babcia” kończy dziś 60 lat. To najstarszy czynny pociąg elektryczny RDC 09.05.2023 08:51 Sześć dekad temu, a dokładnie 9 maja 1963 r. wyjechał z fabryki PaFaWag we Wrocławiu elektryczny pociąg EN57-038, który do tej pory wozi pasażerów Kolei Mazowieckich. Pieszczotliwie nazwany przez kolejarzy „Babcią” jest najstarszym, czynnym pociągiem elektrycznym w Polsce.

PAP

„Babcia” swoja karierę rozpoczęła w Krakowie, a następnie przemierzała południowe regiony naszego kraju. Swoje służby pełniła między innymi w Tarnowie, Nowym Sączu i Suchej Beskidzkiej. Woziła też pasażerów PKP „Przewozy Regionalne”. W sierpniu 2003 r. rozpoczął się jej okres mazowiecki.

W 2022 roku ezt (elektryczny zespół trakcyjny) EN57-038 przeszedł spektakularną metamorfozę. Podczas naprawy wykonanej w Mińsku Mazowieckim zmieniono barwy „Babci” - na oryginalne żółto-granatowe (dawne kolory Pafawagu Wrocław).

„Od tego czasu o jej stan techniczny dbają Pracownicy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu. Pomimo wieku pojazd cieszy się dobrym stanem technicznym. Jej współczynnik niezawodności w 2022 roku, czyli wskaźnik mówiący o gotowości pojazdu do jazdy, to aż 99 proc.” - informują Koleje Mazowieckie.

Niespodzianki dla „Babci”

Najstarszy pociąg ma wielu fanów, zarówno wśród miłośników kolei, jak i samych kolejarzy, i maszynistów.

- „Babcia” była obecna od samego początku mojej pracy w KM. Prowadziłem ją jeszcze zanim zostałem samodzielnym maszynistą. Trzynaście lat temu rozpocząłem jazdy praktyczne w tłuszczańskiej sekcji. Wszystkie jednostki, którymi jeździłem najczęściej, posiadały system hamulca Oerlikona. Tylko EN57-038 była wyposażona w hamulec systemu Knorr. Był on zupełnie inny w obsłudze. Od początku zależało mi, aby go dobrze opanować, dlatego już kilka dni później rozpocząłem praktykę pod okiem doświadczonych maszynistów. Pozwoliło mi to lepiej poznać „Babcię”. Wiedza ta przydała się już podczas pierwszej samodzielnej służby, którą pełniłem na pokładzie tego pojazdu. Praktycznie wszystkie służby, może z nielicznymi wyjątkami, były bezawaryjnie - wspomina maszynista KM Paweł Mielniczak.

Z okazji 60-lecia, Koleje Mazowieckie przygotowały wiele niespodzianek dla „Babci”. O wszystkich będą informować na profilach społecznościowych – Facebooku, Instagramie i YouTube.

Czytaj też: Wodniacy będą mieli swoje miejsce. Jest przetarg na Przystań Warszawa