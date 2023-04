Awaria ciepłownicza w Sierpcu. Bez ogrzewania i ciepłej wody 9 tys. mieszkańców Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.04.2023 13:12 Duża awaria ciepłownicza w Sierpcu. Około 9 tysięcy osób nie ma ciepłej wody ani ciepłych kaloryferów. Wszystko z powodu nieszczelności przestarzałej, skorodowanej sieci ciepłowniczej - mówi prezes zarządu Ciepłowni Sierpc Rafał Wiśniewski.

Awaria w Sierpcu (autor: pixabay)

Przyczyny awarii, przez którą 9 tysięcy osób nie ma ciepła, tłumaczy prezes zarządu Ciepłowni Sierpc Rafał Wiśniewski.

- Nastąpiła wyrwa, dziura, która spowodowała, że ten nasz czynnik grzewczy wydobywał się poza sieć. Mieliśmy duże spadki ciśnienia i nie mogliśmy dłużej kontynuować dostaw ciepła - mówi.





- Usuwanie awarii jest już na finiszu, ale na ciepłą wodę mieszkańcy będą musieli jeszcze poczekać - dodaje prezes. - Musimy jeszcze napełnić główną magistralą wodą, co zajmie nam kilkadziesiąt godzin. Niestety ten ubytek wody był bardzo duży i to napełnianie potrwa prawdopodobnie do późnych godzin wieczornych w piątek bądź godzin nocnych z piątku na sobotę - wyjaśnia.





Do awarii sieci doszło przy ulicy Wiosny Ludów.

Spółka stara się o dofinansowanie wymiany głównej magistrali ciepła w Sierpcu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niewykluczone, że w czerwcu zostanie podpisana umowa.

