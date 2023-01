Atak zimy na Mazowszu. Jest alert IMGW dla części regionu

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10cm do 15cm, lokalnie do 20cm a w górach do 30cm

Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h

Na wschodzie kraju opady śniegu będą przechodzić w marznący deszcz - gołoledź#IMGW #śnieg pic.twitter.com/Em4dJb00Ze