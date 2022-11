Atak zimy na Mazowszu. Jak przygotować się do jazdy? Cyryl Skiba 24.11.2022 12:31 Atak zimy na Mazowszu. W regionie intensywne opady śniegu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że tak będzie do wieczora, a nawet dłużej. Kierowcy - przygotujmy się dobrze do jazdy. Policja podpowiada, na co zwrócić uwagę.

Atak zimy na Mazowszu. Jak przygotować się do jazdy? (autor: RDC)

Odśnieżenie pojazdu to absolutna konieczność.

- Zaplanujmy sobie na to dodatkowe minuty, wychodząc z domu - podkreśla Artur Lipiec z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. - Przejrzystość przedniej szyby. Musi być ta widoczność w polu widzenia kierowcy bardzo dobra. Pamiętamy o uzupełnieniu zbiorniczka w spryskiwaczach. Musimy zwrócić się również szczególną wagę na oświetlenie zewnętrzne, by, po pierwsze, było sprawne i żeby światła były czyste - mówi.

- Skoro jest śnieg, to noga z gazu! Wolniej oznacza bezpieczniej - dodaje policjant. - Najważniejsza rzecz, to dostosowanie prędkości do warunków, ale również do własnych umiejętności. Wtedy nie bierzemy ograniczeń prędkości, np. do 50 km/h, bo ta prędkość może być za duża - tłumaczy.



Odśnieżając, nie zostawiajmy za długo odpalonego silnika.

- Oczywiście, jeżeli już rozmrażamy samochód, to silnik może pracować tylko do jednej minuty. Jeżeli będzie pracował dłużej, niestety możemy być ukarani mandatem karnym - przestrzega.

Kierowcy przygotowani

Reporter Adam Abramiuk sprawdził, czy zima w tym roku zaskoczyła kierowców.



Kierowcy przygotowali też już pojazdy do zimy.



Nasz reporter zapytał kierowców jak jeździć w zimę, żeby to robić bezpiecznie.



Uwaga do kierowców, którzy nie zmienili opon na zimowe - to już naprawdę konieczność!

