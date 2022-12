Atak mrozu na Mazowszu. W regionie nawet do -15 stopni. Będą opady śniegu, miejscami możliwe rozpogodzenia Cyryl Skiba 14.12.2022 13:26 Końcówka tygodnia pod znakiem utrzymujących się ujemnych temperatur. W niektórych rejonach Mazowsza może dojść do nawet -15 stopni Celsjusza. Będą duże opady śniegu, ale miejscami mogą pojawić się rozpogodzenia.

Atak mrozu na Mazowszu (autor: RDC)

- Najzimniej najbliższej nocy będzie na północy regionu. Tam lokalnie temperatura spadnie do -15 stopni. W centrum i na południu będzie to tylko -5. Tam najsilniej będzie padał śnieg, miejscami około 5 cm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami mogą pojawić się zawieje śnieżne - mówi synoptyk IMGW, Anna Woźniak.

W czwartek w ciągu dnia na termometrach około -4 stopni.

- Mogą miejscami występować opady śniegu. Kolejnej nocy, tam gdzie będzie sporo rozpogodzeń temperatura znacznie spadnie poniżej -10 stopni. Możliwe są znów wartości do -15. Na południu nieco większe opady śniegu - tłumaczy

W piątek solidne opady śniegu.

- Przy tym padającym śniegu temperatura będzie nieco poniżej zera, dlatego nie spodziewamy się ubytku pokrywy śnieżnej. Raczej jej przybędzie o kolejne 5-6 centymetrów - informuje.

- W weekend mniej śniegu, za to więcej przejasnień i rozpogodzeń, przez co noce będą bardzo mroźne, zarówno z piątku na sobotę jak i z sobotę na niedzielę możliwy spadek temperatury do - 15 stopni - wyjaśnia.

Od poniedziałku w prognozach odwilż i opady deszczu.

