Areszt dla dwóch mieszkańców Józefowa. Ukradli kurczaka i 12 piw, grozili też ochroniarzowi RDC 09.12.2022 18:48 Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów z Józefowa po tym, jak dokonali kradzieży w jednym z miejskich sklepów. Ich łupem padł kurczak i 12 piw. Interweniował ochroniarz, ale złodzieje zaczęli go szarpać i grozić, po czym uciekli. Zostali tymczasowo aresztowani.

Areszt dla dwóch mieszkańców Józefowa (autor: Policja w Otwocku)

Do policjantów z komisariatu w Józefowie we wtorkowe popołudnie wpłynęło zgłoszenie o kradzieży w jednym ze sklepów. Okazało się, że złodzieje ukradli ze sklepu kurczaka i 12 piw o łącznej wartości około 70 złotych. Kradzież zauważył ochroniarz, który postanowił interweniować. Jednak mężczyźni zaczęli go szarpać, odpychać i grozić mu pozbawieniem życia, po czym uciekli.

Zarzuty kradzieży rozbójniczej

- Na miejsce natychmiast została skierowana załoga patrolowa i dzielnicowi. Policjanci przejrzeli nagranie sklepowego monitoringu, na którym od razu rozpoznali sprawców i rozpoczęli ich poszukiwania. Natychmiast podjęte przez funkcjonariuszy działania zakończyły się zatrzymaniem 55 i 30-latka. Obaj byli znani miejscowym dzielnicowym z wcześniejszych konfliktów z prawem - przekazała mł. asp. Paulina Harabin z otwockiej policji.

Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej. Na wniosek prokuratora sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla złodziei. Teraz mężczyznom może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

