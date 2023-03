Apel policji i Rzecznika Praw Dziecka po serii brutalnych bójek z udziałem nastolatków Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.03.2023 15:55 Rzecznik Praw Dziecka wraz z policją apelują o niewrzucanie filmików z bójek i podobnych zajść do sieci oraz nie powielanie ich później. W weekend w Pruszkowie ponownie głośno zrobiło się o pobiciu nastolatka za sprawą zatrzymania ostatniego z napastników. Kilka dni wcześniej internet i media obiegł film z pobicia w Ostrołęce.

Apele policji i RPD w sprawie publikacji filmów z pobicia (autor: Polska Policja)

Zdaniem rzecznika i policji publikowanie filmów z bójek między nastolatkami tylko wzmaga przemoc. Nagrania z napaści w Pruszkowie i w Ostrołęce odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych - mówi Malwina Wlazło z mazowieckiej komendy policji w Radomiu.

- Zwracam, się również do osób, które są świadkami bójek, aby nie udostępniały nagrań z zaistniałej sytuacji w sieci. Przypominamy, że nikt nie może pozostać bezkarny za popełnienie czynu zabronionego. Pamiętajmy, że nieletni odpowiada za popełnienie czynu karalnego za przestępstwo lub wykroczenie przed sądem rodzinnym - mówi policjantka.

Filmiki z Pruszkowa i Ostrołęki z udziałem nastolatków są wyjątkowo brutalne. Oprawcy kopią swoją ofiarę i próbują przypalać papierosami.

- Przyczyny agresji wśród nastolatków są różne - mówi psycholog Monika Chrapińska-Krupa z poradni Spokój w Głowie.

- Głównie wynika to z zachowań, które mamy w domu. Jeśli rodzic jest agresywny, używa wulgarnego, agresywnego języka, to w ten sposób też dzieci postępują. To też łatwy dostęp w mediach, często w social mediach, gdzie nie ma żadnej cenzury, nie ma żadnych granic w pokazywaniu przemocy, brutalne gry komputerowe - wyjaśnia psycholog.

- W Internecie nic nie ginie, brutalne nagrania także zostają, w przyszłości mogą działać na niekorzyść ich autorów - podkreśla natomiast Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. - Czy chcecie oglądać siebie, jak znęcaliście się nad kolegą czy koleżanką? - pyta.



Rzecznik Praw Dziecka zapewnia, że uczestniczy w postępowaniach dotyczących ataków na nastolatków. Ich sprawy prowadzą Sądy do Spraw Nieletnich.

W związku z nagraniem z podwarszawskiego Pruszkowa zatrzymanych zostało 6 osób. Wszystkie są w wieku od 14 do 16 lat. Połowa z nich to dziewczyny.

Po bójce 3 nastolatków w Ostrołęce - policja przeprowadzi w tym tygodniu w szkołach kilka spotkań na temat zachowania młodzieży i ich konsekwencji prawnych.

