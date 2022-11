Aleja Spacerowa w Płocku jak nowa. Są nawiązania do PCK Agnieszka Pazdecka-Maruszak 22.11.2022 17:49 Więcej zieleni, nowa nawierzchnia, oświetlenie oraz miejsca do wypoczynku – zakończył się remont alei Spacerowej w Płocku.

13 Aleja Spacerowa w Płocku po remoncie (autor: Szymon Łabiński/UM Płock)

Płock ma kolejne miejsce przyjazne mieszkańcom – wyremontowana aleja Spacerowa łączy aleję Kobylińskiego ze starówką.

– Podczas modernizacji nie wycięliśmy ani jednego drzewa – mówi wiceprezydent miasta Artur Zieliński. – Dodatkowo dosadziliśmy dwadzieścia siedem nowych drzew. Do tego dochodzi prawie trzysta pięćdziesiąt bylin, mała architektura, czyli dwadzieścia nowych ławek, miejsc do odpoczynku, leżanek. To są miejsca, które pozwolą naszym mieszkańcom na spędzenie czasu w zieleni, a z drugiej strony zapewniają komfort i bezpieczeństwo – dodaje.

Przestrzeń urozmaicają czerwone akcenty m.in. na ławkach. Przechodnie zauważą również zatopione w nawierzchni hasła: humanitaryzm, dobrowolność, bezstronność, jedność, neutralność, niezależność i powszechność. To nawiązanie do symboli i zasad Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomysł, aby uhonorować tę zasłużoną organizację, poddała Daria Domosławska, miejska radna oraz instruktorka pierwszej pomocy w płockim oddziale PCK.

Zmiany, które kosztowały niemal 1,8 mln zł, objęły całą aleję Spacerową. Pod ziemią ułożono nową kanalizację deszczową i wodociągową, sieć oświetleniową i kable telekomunikacyjne. Na całej długości pasażu, mającego 185 metrów, jest nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Z kolei w strefach odpoczynku jest nawierzchnia mineralna, przepuszczająca wodę.

Czytaj też: Płocka uczelnia z kierunkiem lekarskim. Jest zgoda MEiN

Źródło: RDC Autor: Agnieszka Pazdecka-Maruszak/PA