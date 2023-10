„65 plus to tylko wiek i liczby”. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Seniora Beata Głozak 20.10.2023 10:46 Są aktywni w kulturze, a wielu z nich cały czas się uczy. Tacy są mazowieccy seniorzy. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Seniora. Już niemal co piąty mieszkaniec Mazowsza to senior.

„65 plus to tylko wiek i liczby”. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Seniora (autor: UM Warszawa)

Dzisiaj obchodzony jest Europejski Dzień Seniora, który ma na celu podkreślać rolę osób starszych w społeczeństwie. Ma też promować walkę z dyskryminacją osób starszych. Z danych GUS wynika, że osoby powyżej 65 roku życia stanowią około 20 procent wszystkich mieszkańców województwa.

Jednak – 65 plus to tylko wiek i liczby, które nie muszą oznaczać czegokolwiek – twierdzi lekarz ze szpitala wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski. Jak tłumaczy – profilaktyczne badania i aktywność to klucz do długiego życia.

– Receptą na długowieczność jest dbanie o siebie, dbanie o zdrowie fizyczne, spacery, ćwiczenia fizyczne, które również po 65. roku życia mogą być wykonywane, ale również dbanie o swój umysł, o ćwiczenia, które sprawią, że będziemy się cały czas rozwijać, poznawać różne nowe rzeczy – mówi Mioduski.

To, że seniorzy potrafią o siebie zadbać widać w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego. Osoby 65 plus stanowią już około 20 procent wszystkich mieszkańców Mazowsza.

– Znaczna część z nich jest nadal aktywna – mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

– Osoby powyżej 60. roku życia stanowiły 35 procent członków kół, klubów i sekcji oraz 21 procent członków grup artystycznych. Znacząca grupa osób wciąż się dokształca. 18 procent absolwentów kursów organizowanych w Województwie Mazowieckim to właśnie osoby po sześćdziesiątce – informuje Kałuski.

Okazuje się też, że mazowieckie miasta są starsze niż mazowieckie wsie. W miastach seniorzy stanowią 20 procent mieszkańców a na wsiach 17.

– Osób powyżej 65 roku życia jest w naszym województwie coraz więcej, w tej chwili ponad milion – dodaje Kałuski.

– To przede wszystkim efekt wzrostu długości życia w dwutysięcznym roku. Ten wskaźnik wyniósł dla mężczyzn z województwa Mazowieckiego niecałe 70 lat. W 2022 roku już prawie 74. Długość życia kobiet również wzrosła przez ten czas z niecałych 79 lat do 81,5 – informuje Kałuski.

Europejski Dzień Seniora ma na celu podkreślać rolę seniora w społeczeństwie.

Czytaj też: Największa impreza naukowa na wschodzie Mazowsza.Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach