65 mln zł na przebudowę trasy do Wołomina przepadnie? MZDW czeka na porozumienie z gminami

65 mln zł na przebudowę trasy do Wołomina może bezpowrotnie przepaść. Chodzi o drogę wojewódzką nr 634, biegnącą przez Zielonkę i Kobyłkę, która wymaga gruntownej modernizacji. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich do końca marca powinien ogłosić przetarg. Mimo, że są już wszystkie zgody, to Zarząd jeszcze czeka na porozumienie z gminami.